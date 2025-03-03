В Пермском крае пресечена схема хищения нефти прямо из скважины месторождения крупной нефтяной компани

Ирина Волк рассказала о краже труднодобываемых ресурсов в регионе.

Российские правоохранительные органы выявили схему хищения нефти прямо из скважины месторождения крупной компании. Через социальные сети официальный представитель полиции страны Ирина Волк сообщила о том, что злоумышленники похитили не менее семи тонн нефтесодержащей жидкости. Товар, полученный нелегальным путем, фигуранты расследования планировали сдать на переработку и дальнейшую реализацию.

Похищенное сырье было перевезено на базу хранения. Проведены обыски на базе хранения и по местам жительства фигурантов. В результате изъяты документы, средства связи и транспорт. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по статье. 158 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас оперативниками проводится по установлению всех участников преступного бизнеса и криминальных эпизодов противоправной деятельности.

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Фото и видео: МВД медиа