В ближайшие дни в Ленобласти будет аномально жаркая погода

В связи с этим сотрудники МЧС России предупредили о высокой пожароопасности.

В период с 16 по 17 мая в Ленобласти будет аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7-9 °С. В связи с этим сотрудники Главного управления МЧС России предупредили жители области о высокой пожароопасности.

В ближайшие два дня в Ленобласти ожидается 4 класс пожароопасности. Сегодня в Приозерском, Волосовском, Тихвинском, Бокситогорском, Тосненском, Лодейнопольском и Всеволожском районе 3 класс пожароопасности, а в Выборгском и Подпорожском районах — 4 класс.

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!

Пресс-служба Главного управления МЧС России

Ранее мы писали, что в Петербурге 15 мая температура воздуха побила рекорд 43-летней давности.

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