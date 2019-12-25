Жительница Всеволожского района попала под уголовное дело за брошенных и избитых дочерей

Мать не занималась воспитанием детей, к тому же, дети были в ушибах и синяках.

Жительница Всеволожского района Ленобласти стала фигуранткой уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, женщину поместили под подписку о невыезде, а семейную ситуацию взяли на особый контроль в районном отделе по делам несовершеннолетних.

Все началось с того, что несколько дней назад в полицию обратилась местная жительница. Она оказалась матерью 37-летней женщины, бросившей своих 9-летнюю и 14-летнюю дочерей и состоящей на учете в полиции. Заявительница сообщила о том, что ее дочь, живущая в Мурино, не занимается воспитанием детей. Выезжавшая на место полиция подтвердила информацию, кроме того, у обеих девочек обнаружили ушибы и ссадины, их доставили в больницу.

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Фото: рixabay