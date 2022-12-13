В оставленных у посольства РФ в США чемоданах не обнаружили взрывчатку

В чемоданах находились личные вещи.

Инцидент российского посольства США исчерпан, так как ничего подозрительного или взрывных устройств в двух брошенных около здания в Вашингтоне чемоданах не обнаружено. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники дипломатического представительства РФ. В настоящее время все экстренные службы разыскивают женщину, которая оставила сумки с личными вещами около посольства.

Дорогу открыли. Взрывотехники посмотрели, ничего подозрительного не нашли, [в чемоданах] личные вещи оказались, взрывных устройств не было. Ситуация стабилизировалась, обстановка спокойная. заявление дипмиссии России

Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии.

Фото и видео: Telegram / BAZA