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В оставленных у посольства РФ в США чемоданах не обнаружили взрывчатку

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В чемоданах находились личные вещи.

Инцидент российского посольства США исчерпан, так как ничего подозрительного или взрывных устройств в двух брошенных около здания в Вашингтоне чемоданах не обнаружено. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники дипломатического представительства РФ. В настоящее время все экстренные службы разыскивают женщину, которая оставила сумки с личными вещами около посольства.

Дорогу открыли. Взрывотехники посмотрели, ничего подозрительного не нашли, [в чемоданах] личные вещи оказались, взрывных устройств не было. Ситуация стабилизировалась, обстановка спокойная.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: взрывотехники, посольство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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