Родители жалуются на масштабный ремонт в школе № 238: уроки не отменяют

Школа №238 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга решила не дожидаться начала летних каникул и занялась заменой остекления и обновлением фасадов во время уроков. Надежда Саплина, мама одного из учащихся, рассказала каналу Piter.tv, что причиной всему стала подготовка к Чемпионату Мира по футболу 2018.
Петербурженка сообщила, что администрация школы предложила родителям начальных классов временно оставить детей на домашнем обучении. Старшеклассников же обязали посещать уроки в пыли и шуме. Обеспокоенные родители собирают подписи, чтобы все ремонтные работы перенесли на внеучебное время.
Разговоры с администрацией школы положительных результатов не принесли. Фасады школы ремонтируют к чемпионату мира. Создавая для на наших детей огромный риск для жизни и нарушая учебный процесс. Мы боимся второго Кемерово, тк дети становятся заложниками стройки
Надежда Саплина
На фотографиях видно, что по всей территории здания находятся леса. Из-за них в кабинеты не проникает свет, а также это создает аварийную обстановку.
Фото: Надежда Саплина