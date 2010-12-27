Родители жалуются на масштабный ремонт в школе № 238: уроки не отменяют

Родители переживают за безопасность своих детей. Администрация заставляет старшеклассников учиться в пыли, чтобы успеть закончить ремонт до начала ЧМ-2018.

Школа №238 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга решила не дожидаться начала летних каникул и занялась заменой остекления и обновлением фасадов во время уроков. Надежда Саплина, мама одного из учащихся, рассказала каналу Piter.tv, что причиной всему стала подготовка к Чемпионату Мира по футболу 2018.

Петербурженка сообщила, что администрация школы предложила родителям начальных классов временно оставить детей на домашнем обучении. Старшеклассников же обязали посещать уроки в пыли и шуме. Обеспокоенные родители собирают подписи, чтобы все ремонтные работы перенесли на внеучебное время.

Разговоры с администрацией школы положительных результатов не принесли. Фасады школы ремонтируют к чемпионату мира. Создавая для на наших детей огромный риск для жизни и нарушая учебный процесс. Мы боимся второго Кемерово, тк дети становятся заложниками стройки Надежда Саплина

На фотографиях видно, что по всей территории здания находятся леса. Из-за них в кабинеты не проникает свет, а также это создает аварийную обстановку.

Фото: Надежда Саплина