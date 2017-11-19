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В одной из парадных Петербурга, родители оставили коляску с двухлетним малышом и ушли
Сегодня, 20:03
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IRINA_CHALKINA
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В одной из парадных Петербурга, родители оставили коляску с двухлетним малышом и ушли

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Ребёнок доставлен в детское медучреждение.

Во второник, 21 августа, в жители дома на Гражданском проспекте обнаружили в парадной одинокую коляску с малышом. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.

Как сообщают в ведомстве, на вид мальчику около 2-х лет. 

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили мальчика на вид 1,5-2 лет. Ребёнок доставлен в детское медучреждение

сообщают в ведомстве

Сейчас службы ищут маму малыша, которая предположителньо попала на камеры одного из домов. 

В  полиции Калининского района просят всех граждан, которые обладают информацией о местонахождении этой женщины, сообщить в полицию по телефонам: 573-06-60; 573-07-89

Фото: pixabay, Фото пресс-службы ГУ МВД России по СПб и Ленобласти

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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