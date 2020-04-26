В одной из квартир на Моисеенко, 4 прорвало батарею. На место прибыли пожарные

Очевидцы подумали, что начался пожар.

Как сообщил Piter.TV мобильный корреспондент, в воскресенье днем на улице Моисеенко, 4 в одной из квартир произошел пожар, в том же подъезде прорвало трубу. На место прибыли пожарные.

Как оказалось позднее, жильцы дома позвонили в МЧС, однако на вызов почему-то прислали пожарных, хотя на самом деле возгорания не было: в квартире прорвало батарею. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, как вода заливает парадную.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что КГИОП добился реставрации вокзала "Новый Петергоф".

Видео: Piter.TV