В одной из квартир на Моисеенко, 4 прорвало батарею. На место прибыли пожарные

Как сообщил Piter.TV мобильный корреспондент, в воскресенье днем на улице Моисеенко, 4 в одной из квартир произошел пожар, в том же подъезде прорвало трубу. На место прибыли пожарные.
Как оказалось позднее, жильцы дома позвонили в МЧС, однако на вызов почему-то прислали пожарных, хотя на самом деле возгорания не было: в квартире прорвало батарею. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, как вода заливает парадную.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, что КГИОП добился реставрации вокзала "Новый Петергоф".
Видео: Piter.TV
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