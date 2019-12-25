Председатель областного комитета информирует, что на территории Ленинградской области действует режим повышенной готовности.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в областном комитете по здравоохранению опровергли "страшилку" от главы частной скорой. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградской области.

"Страшилка" о том, как пациентку с подозрением на COVID-19 катали по городу около пяти часов.

Телефонов областных у нас не было, и дать нам его в городском отделе медицинской эвакуации не смогли. Так как это был уже поздний вечер, дозвониться до какой-либо организации в Ленинградской области не представилось возможным расказывает гендиректор петербургской клиники Coris Лев Авербах

Ситуацию прокомментировал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Он отметил, что из публикации Авербаха следует, что бригада медиков изначально не была проинформирована о порядке госпитализации и маршрутизации больных с подозрением на коронавирус.

Не имея ни телефонов для госпитализации, ни информации о работе медучреждений соседнего субъекта, частная скорая помощь Coris взяла на себя ответственность по оказанию медицинской помощи заявил Вылегжанин.

Вылегжанин областного комитета заявил, что в ленобласти действует режим повышенной готовности. Отмечается, что все медицинские организации жестко регламентированы.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться.

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