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В новогоднюю ночь отменят показ фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
Сегодня, 18:06
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ProkVad
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В новогоднюю ночь отменят показ фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

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31 декабря россияне не смогут посмотреть популярную кинокартину по телевизору

На днях стало известно, что в этом году в новогоднюю ночь не станут показывать "Иронию судьбы, или С лёгким паром".


Как пишут "Известия", актер театра и кино, исполнитель главной роли Андрей Мягков совсем не расстроился из-за отмены показа фильма.


"У меня нет по этому поводу никаких соображений. Новость для меня не печальная. Мне кажется давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю", – сказал Андрей Мягков.

Фото: кадр из к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"

Теги: ирония судьбы , новый год , программа , с легким паром , спб , телевизор
Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей

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