В новогоднюю ночь отменят показ фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

31 декабря россияне не смогут посмотреть популярную кинокартину по телевизору

На днях стало известно, что в этом году в новогоднюю ночь не станут показывать "Иронию судьбы, или С лёгким паром".



Как пишут "Известия", актер театра и кино, исполнитель главной роли Андрей Мягков совсем не расстроился из-за отмены показа фильма.



"У меня нет по этому поводу никаких соображений. Новость для меня не печальная. Мне кажется давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю", – сказал Андрей Мягков.

Фото: кадр из к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"