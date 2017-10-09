В Новгородской области мужчина выстрелил в супругу на ее рабочем месте и покончил с собой

В Новгородской области мужчина попытался застрелить жену в сельской администрации, а затем покончил с собой.

Как сообщает "Росбалт", в Новгородской области мужчина попытался застрелить свою супругу на ее рабочем месте в сельской администрации. Затем стрелок покончил с собой.



В ходе проверки выяснилось, что мужчина вошел в здание администрации Кневицкого сельского поселения Демянского района, выстрелил в сотрудницу администрации (его супругу). Затем подозреваемый покончил с собой. Потерпевшая была госпитализирована с ранением руки.



По предварительным данным, причиной нападения могла быть ревность.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство).