В ночь с 28 на 29 мая Дворцовый мост разведут на час раньше

График разводки остальных мостов не изменился.

В честь 318-летия Санкт-Петербурга Дворцовый мост решено развести ровно в полночь с 28 на 29 мая под "Гимн великому городу" в исполнении исполнении симфонического оркестра "Северная симфония", передает пресс-служба "Мостотрест".

Остальные мосты разведут согласно графику, утвержденному для навигации 2021 года. Изменения в графиках разводки оперативно публикуются на сайте "Мостотрест".

Ранее мы писали, что дворцовую площадь на "Алых парусах" заполнят лишь на 50%.

Фото: Pixabay