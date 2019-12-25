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В ночь с 28 на 29 мая Дворцовый мост разведут на час раньше
Сегодня, 13:06
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В ночь с 28 на 29 мая Дворцовый мост разведут на час раньше

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График разводки остальных мостов не изменился.

В честь 318-летия Санкт-Петербурга Дворцовый мост решено развести ровно в полночь с 28 на 29 мая под "Гимн великому городу" в исполнении исполнении симфонического оркестра "Северная симфония", передает пресс-служба "Мостотрест".

Остальные мосты разведут согласно графику, утвержденному для навигации 2021 года. Изменения в графиках разводки оперативно публикуются на сайте "Мостотрест". 

Ранее мы писали, что дворцовую площадь на "Алых парусах" заполнят лишь на 50%.

Фото: Pixabay

Теги: дворцовый мост, развод мостов
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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