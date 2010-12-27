В ночь на вторник разведут Тучков и Благовещенский мост, а также мост Александра Невского

Петербург продолжает активную подготовку к сезону навигации.

В Северной столице продолжаются технические разводки мостов. В ближайшие сутки в Петербурге разведут три крупные переправы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга.

В ночь с понедельника на вторник будут разведены Мост Александра Невского, Благовещенский и Тучков мосты. График разводки опубликован в Сети. Первым "откроется" Благовещенский мост: его разведут с 1.25 до 2.45 и с 3.10 до 5.00. Мост Александра Невского разведут один раз - с 2.20 до 5.10. Ночной развод Тучкова моста начнется с 2.00 до 2.55 и продолжится с 3.35 до 4.55.

В это время разводные мосты будут недоступны для пешеходов и автотранспорта. Водителей просят заранее продумывать альтернативные маршруты передвижения. Кроме того, о разводе мостов должны быть проинформированы любители ночных поездок на такси. При неправильном выборе машрута поездка с одного берега Невы на другой может обернуться серьезными затратами.

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Фото: Piter.TV