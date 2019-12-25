В ночь на вторник перекроют съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе

Объехать участок автомобилисты могут через съезд на трассу "Скандинавия" и затем, развернувшись, выехать на Зеленогорское шоссе.

В ночь на вторник, 1 марта, могут перекрыть один из съездов на ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

С 22:00 28 февраля до 4:00 1 марта возможно временное перекрытие движения по съезду с ЗСД на Зеленогорское шоссе. На дороге будут эвакуировать аварийный грузовик.

Объехать участок автомобилисты могут через съезд на трассу "Скандинавия" и затем, развернувшись, выехать на Зеленогорское шоссе.

Добавим, что сегодняшней ночью также проводились эвакуационные работы. В темное время суток транспортная нагрузка на магистрали минимальна. Водителей при движении вблизи зоны производства работ просят быть предельно внимательными.

Ранее низкопольный автобус придет на смену маршруткам К-16 и К-53А. Его запустят 1 июня.

Фото: Piter.tv

