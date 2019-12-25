Около полуночи 11 марта четыре десятка такси перекрыли движение по мосту Бетанкура

На переправе пытались снять видеоклип.

В 23:30 в минувший четверг, 11 марта, петербуржцы заметили на мосту Бетанкура "сход" таксистов в правом ряду. Как рассказали очевидцы в соцсетях, более 40 одинаковых автомобилей "Яндекс.Такси" перекрыли движение по переправе.

Одни пользователи сети предположили, что таксисты приехали на помощь к одному из коллег, пустившего сигнал SOS, другие просто возмутились перекрытием дороги. Только один из комментаторов заявил, что на мосту снимали рекламу для такси.

Да рекламу там снимают! Релакс) даже мост от грязи почистили)) очевидец

Слова петербуржца подтвердила петербургская полиция в комментарии "Фонтанке". Как сказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на мосту Бетанкура пытались снять клип – такую заявку в ГИБДД получили накануне. Однако запрос авторам клипа не удовлетворили, и в итоге перекрытие длилось всего несколько минут.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург