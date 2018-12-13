В ночь музеев в Выборгском замке пройдет выставка "Выборг в мире науки"

В предстоющую субботу, 18 мая, в "Ночь музеев" Выборгский объединенный музей-заповедник откроет для посетителей научные выставки. В рамках экспозиций также пройдут экскурсии под руководством ученых, информирует пресс-служба музея.
В "Ночь музеев" впервые для гостей Выборгского замка будут доступны все музейные экспонаты. Вечером посетители смогут побывать на верхушках старинных башен "Часовой", "Ратушной" и "Святого Олафа".
Уточним, что верхушка "Часовой" башни впервые будет представлена гостям и жителям города после длительной реконструкции, проводимой на протяжении нескольких лет.
Произвести запись на все экскурсии можно по следующей ссылке vyborgmuseum.timepad.ru.
Источник: пресс-служба Выборгского замка
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