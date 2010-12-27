Жители Невского района заметили в небе странное свечение

Пользователи пошутили, что это НЛО.

Вечером 28 октября петербуржцы заметили на небе странное явление. О свечение желтого цвета сообщили горожане из Невского района. Они поделились кадрами в социальных сетях.

Некоторые комментаторы предположили, что это может быть НЛО, маскирующееся под облаками. Другие же считают, что это свет от тепличного комплекса.

В середине октября в Красносельском районе заметили разновидность гало, однако пользователи Сети упрекнули автора снимка в том, что это все проделки технических параметров на фотоаппарате.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished