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Жители Невского района заметили в небе странное свечение
Сегодня, 23:04
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nadezhda_sib

Жители Невского района заметили в небе странное свечение

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Пользователи пошутили, что это НЛО.

Вечером 28 октября петербуржцы заметили на небе странное явление. О свечение желтого цвета сообщили горожане из Невского района. Они поделились кадрами в социальных сетях. 

Некоторые комментаторы предположили, что это может быть НЛО, маскирующееся под облаками. Другие же считают, что это свет от тепличного комплекса. 

В середине октября в Красносельском районе заметили разновидность гало, однако пользователи Сети упрекнули автора снимка в том, что это все проделки технических параметров на фотоаппарате. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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