В 2022 году нормативная стоимость жилья в России составит 70,5 тысяч рублей

В Петербурге нормативная стоимость квадратного метра увеличится до 162,8 тысяч рублей.

В первом полугодии следующего года нормативная стоимость квадратного метра жилья в России составит 70,5 тысяч рублей – показатели на 21% больше, чем в первую половину этого года. Соответствующий проект приказа Минстроя России опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Стоимость квадратного метра впервые рассчитали по новой методике. При подсчете учитывалась средняя цена за "квадрат" как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Исключение – субъекты Дальневосточного федерального округа, поскольку в регионах цена за квадратный метр рассчитывается по первичному рынку.

Известно, что в Петербурге нормативная стоимость квадратного метра увеличится до 162,8 тысяч рублей (на 74%), в Ленобласти – до 86 тысяч рублей (на 39%) и в Москве – до 265,8 тысяч рублей (на 98%).

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