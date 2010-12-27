Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "ХК "Новотранс" Константин Гончаров.

В морском торговом порту "Усть-Луга" появится новый универсальный торговый терминал. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "ХК "Новотранс" Константин Гончаров.

Строительство еще одного торгового терминала на территории Ленинградской области подтверждает оптимистичные прогнозы по стабильному увеличению объемов экспорта через порты региона. Кроме того, инвестиционный проект создает новые рабочие места для ленинградцев и вносит вклад в укрепление социально-экономического положения региона. сказал Александр Дрозденко

Универсальный торговый терминал предназначен для перевалки рудных материалов, угля, зерновых, пищевых и других грузов. В рамках развития 4, 5, 6-й очередей Комплекса генеральных грузов в морском порту "Усть-Луга" общий объем ежегодной перевалки грузов составит 24,3 млн тонн. Планируемый объем инвестиций в проект — 46,5 млрд рублей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО