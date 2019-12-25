В морском порту Петербурга остановили 24,5 тонн индийского нута

В грузе бобовых нашли мертвых вредителей.

В морском порту Петербурга остановили 24,5 тонн сушеного нута из Индии. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, причина крылась в несоответствии продукта регламентам Таможенного союза.

Груз следовал в адрес московского предприятия по продаже овощей и фруктов, в ходе фитосанитарного досмотра специалисты отобрали образцы нута для исследований. Экспертиза выявила в бобовых личинки и имаго опасных вредителей: нут оказался заражен азиатской многоягодной зерновкой, булавоусым малым хрущаком и зерновками, самыми распространенными и опасными вредителями. Загрязненность груза мертвыми паразитами превысила допустимые показатели, поэтому нут отправили обратно в Индию.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили фантомную площадку по продаже небезопасной рыбы.

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