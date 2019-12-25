На "Улице Дыбенко" в Петербурге опустел аппарат с масками

В аппарате набор из одноразовой маски и пары перчаток в метро стоит 40 рублей.

Вендинговые аппараты со средствами индивидуальной защиты на некоторых станциях петербургского метрополитена практически опустели в первые часы работы. Об этом сообщил "Интерфакс". Это коснулось станции метро "Улица Дыбенко".

В аппарате набор из одноразовой маски и пары перчаток в метро стоит 40 рублей, влажные салфетки – 50 рублей, многоразовая маска – 150 рублей, антибактериальный спрей – 200 рублей. При этом на некоторые станции без маски пройти нельзя, а некоторых станциях на это не обращают внимание.

По наблюдениям, маски носят больше половины горожан, перчатки — единицы. На одной из самых загруженных станций города "Улица Дыбенко" автомат с масками к 9 часам утра почти опустел. Журналисты Piter.TV выяснили, что на некоторых станциях автоматы стоят, но почему-то не работают.

Фото: Piter.TV