На "Адмиралтейской" планируют построить пересадочный узел

На станции метро "Адмиралтейская" может появиться пересадочный узел.

В Санкт-Петербурге на станции метро "Адмиралтейская" может появиться пересадочный узел в "зеленую" линию, об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Отмечается, что в оригинальном проекте "Адмиралтейской" изначально планировался пересадочный узел, а в торце станции оставлен специальный задел под переход. Кроме того, недалеко от него проходят тоннели Невско-Василеостровской линии.

В настоящее время петербургская подземка не имеет возможности осуществить этот проект в связи с тем, что понадобится перекрывать движение на линии.