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На "Адмиралтейской" планируют построить пересадочный узел
Сегодня, 18:30
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Shdaria
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На "Адмиралтейской" планируют построить пересадочный узел

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На станции метро "Адмиралтейская" может появиться пересадочный узел.

В Санкт-Петербурге на станции метро "Адмиралтейская" может появиться пересадочный узел в "зеленую" линию, об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. 

Отмечается, что в оригинальном проекте "Адмиралтейской" изначально планировался пересадочный узел, а в торце станции оставлен специальный задел под переход. Кроме того, недалеко от него проходят тоннели Невско-Василеостровской линии.

В настоящее время петербургская подземка не имеет возможности осуществить этот проект в связи с тем, что понадобится перекрывать движение на линии. 

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Теги: адмиралтейская , метрополитен спб , новости петербург , новости спб , петербург , подземка метро
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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