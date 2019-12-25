В мэрии Екатеринбурга пояснили слова главы города о людях без масок в транспорте

Пресс-службе мэра города разъяснила слова Александра Высокинского.

В мэрии Екатеринбурга пояснили слова главы города о людях без медицинских масок в транспорте. В комментарии для журналистов ТАСС пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов пояснил, что призыв Александра Высокинского не был направлен на то, чтобы выгонять пассажиров без средств индивидуальной защиты из общественного транспорта.

Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так Анатолий Карманов, пресс-секретарь мэра Екатеринбурга

Чиновник разъяснил, что Высокинский попросил горожан "проявить сознательность и гражданскую позицию", а его фразу журналисты вырвали из контекста беседы.

Напомним, что 20 октября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире E1.RU рассказал, что пассажиры общественного транспорта могут самостоятельно выталкивать граждан, не соблюдающих масочный режим. Такую меру глава города связал с ростом числа новых зараженных.

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Фото: Piter.tv