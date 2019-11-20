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В Петербурге в квартире российского епископа нашли нарколабораторию
Сегодня, 10:32
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nastya960

В Петербурге в квартире российского епископа нашли нарколабораторию

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Епископ сообщения об обысках опровергает. Однако, в это же время Патриарх Кирилл отстранил его от управления Череповецкой епархией.

В Петербурге на квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщило ИА "СеверИнформ".

Сотрудники УФСБ осмотрели квартиру епископа в Петербурге (он в ней прописан) и помимо лаборатории нашли готовую продукцию. В квартире при этом проживал 22-летний близкий друг епископа Каин Монтанелли.

На рабочем месте священнослужителя также был проведен обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Флавиан сообщения об обысках опровергает. Однако, в это же время Патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил в монастырь.

В прошлом году пьяный монах на Toyota Camry выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение. 

Фото: Череповецкая епархия

Теги: епископ, нарколаборатория
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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