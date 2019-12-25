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В квартире на Удельном проспекте полицейские обнаружили труп мужчины и травматический пистолет рядом с ним
Сегодня, 9:45
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В квартире на Удельном проспекте полицейские обнаружили труп мужчины и травматический пистолет рядом с ним

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Эксперты  выявили у погибшего  огнестрельное ранение правой височной области.

В Выборгском районе Петербурга накануне, 21 августа, стражи порядка обнаружили тело мужчины. Бездыханный молодой человек лежал в квартире на Удельном проспекте. 

По информации Piter.tv, его голова была в крови. Эксперты  выявили у погибшего  огнестрельное ранение правой височной области. Рядом с трупом лежал пистолет. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Выяснилось, что тело принадлежит 29-летнему владельцу квартиры. Известно, что мужчина нигде не работал. 

Подробности случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv: курьер на велосипеде пострадал в ДТП у Тучкова моста.

Фото: Piter.tv

Теги: пистолет, полиция, труп мужчины, удельный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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