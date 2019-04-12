В конце 2022 года в одном из жилых кварталов Московского района появится наружное освещение

На данный момент на объекте забетонировано 44 закладные детали фундамента, разработано 390 м траншеи.

В жилом квартале, ограниченном улицей Победы, Московским проспектом и Бассейной улицей, продолжаются работы по строительству наружного освещения. В рамках проекта запланирован монтаж 72 светодиодных светильников на 44 опорах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На данный момент на объекте забетонировано 44 закладные детали фундамента, разработано 390 м траншеи. На территории квартала находятся три детские площадки, социальные учреждения. Новый осветительный комплекс сделает комфортнее и безопаснее передвижение пешеходов и автотранспорта в границах квартала.

К осветительному комплексу подключат автоматизированную систему управления Санкт-Петербурга, с помощью которой наружным освещением можно управлять дистанционно. Нарушенное благоустройство после проведения работ будет полностью восстановлено.

Также к началу учебного года новое освещение получили 58 детских и спортивных площадок.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению