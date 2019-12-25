В коммуналке на набережной Фонтанки нашли труп женщины с гематомами на лице и теле

Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Во вторник, 4 августа, в полицию Петербурга поступила информация об обнаружении трупа 55-летней женщины в одной из трех комнат в коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка нашли труп женщины с гематомами на лице и теле. Полицейские выяснили, что комната принадлежит 38-летнему мужчине.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. По подозрению в совершении преступления задержали владельца комнаты. С места происшествия изъяли следы рук, след обуви, скалку, мобильный телефон и дактокарту трупа. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV