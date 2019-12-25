В колонию отправили двух петербуржцев, которые украли сумку с едой у курьера на Изборской

Преступники признались, что съели украденную еду.

В Петербурге осудили двух мужчин, которых подозревают в воровстве термосумки у курьера на Изборской улице. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Преступники признались, что съели украденную еду. Первый отправился в колонию на девять месяцев, второй – на три года. Их осудили по статье "Грабеж". Приговор еще не вступил в силу, подсудимые остаются под стражей.

Петербуржцы напали на курьера произошло в ночь на 4 июля 2022 года у дома №4/1 на улице Изборской. Грабители отобрали у доставщика термосумку с пирогами, роллами и пиццей на 7000 рублей. Также они похитили терминал оплаты стоимостью 9000 рублей.

Ранее вход на станцию метро "Площадь Ленина" временно закрыли из-за оставленной на эскалаторе тележки. Второй вход оставили доступным для пассажиров.

Фото: Piter.tv

