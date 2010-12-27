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Граждане Китая пытались вывезти из России картину Бориса Иоганса
Сегодня, 20:30
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Граждане Китая пытались вывезти из России картину Бориса Иоганса

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Картина перейдет в коллекцию Русского музея.

Контрабандисты пытались вывезти из России картину "Портрет женщины с гранатовым кулоном", написанную художником Борисом Иогансом в середине XX века. Полотно передадут в коллекцию Русского музея в четверг, 21 ноября. 

Нарушителями стали граждане Китайской Народной Республики. После изъятия произведения искусства сотрудниками ФСБ РФ по городу и области картину передали в доход государства решением суда. 

Борис Иогансон был советским живописцем, автором историко-революционных и жанровых картин, а также портретов. С 1951 года по 1954 возглавлял Государственную Третьяковскую Галерею. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что уличные художники во второй раз нарисовали Стивена Хокинга во дворе на улице Тюшина. 

Фото: pixabay.com 
                                                                                                                                                                
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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