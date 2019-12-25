В июле туристические "Ласточки" будут возить пассажиров из Петербурга в Выборг по воскресеньям

В последнем вагоне можно будет прослушать экскурсию об истории маршрута.

В июле 2022 года предназначенный для туристов вагон электрички "Ласточка" из Петербурга в Выборг будет перевозить путешественников только по воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Первые экскурсии на маршруте пройдут 3 и 10 июля. Чтобы послушать экскурсию, можно приобрести билет на поезд, который отправляется в воскресенье 9:30 с Финляндского вокзала и оплатить дополнительную услугу.

Рассказывать об истории Выборга, Рощино и Зеленогорска по пути будут в последнем вагоне состава.

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Видео: Piter.TV