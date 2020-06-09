В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 9 июня во временном госпитале в "Ленэкспо" рухнул потолок. Об этом рассказала глава внутригородского муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина в Facebook.

По словам Вавилиной, потолок отвалился в ординаторской. В результате происшествия никто не пострадал.

Вавилина подчеркнула, что на возведение госпиталя в "Ленэкспо" было потрачено 416 млн рублей. На ремонт крыши может потребоваться еще 1 млн.

В настоящее время в "Ленэкспо" развернуто 1474 коек. 11 дней госпитализации для одного человека обходятся в 48,5 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на терапию для больных, их питание, зарплаты сотрудникам и коммунальные услуги. Однако это не полный тариф – часть денег поступает в тот стационар, куда попадает пациент на долечивание.

Ранее мы писали, что главу МО "Гавань" хотят привлечь к ответственности из-за поста о Госпитале ветеранов.

Фото, видео: Facebook / Нэлли Вавилина