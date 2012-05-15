Нарушители ПДД принесли в казну города более млн рублей

В городской бюджет за полгода поступило более 1 миллиона рублей от автовладельцев-нарушителей

ГАТИ, получив полномочия по привлечению к административной ответственности за нарушения размещения транспорта, принесла в городской бюджет 1 млн 150 тыс. рублей от нарушителей ПДД. Как правило, автовладельцы паркуют свои машины с нарушением Правил благоустройства. Для физических лиц штраф за нарушение правил парковки во дворах составляет 3 тысячи рублей, и в отличии от штрафов за нарушение ПДД, не предусматривает скидку 50%.

Например, на прошлой неделе была изъята машина, мешающая вывозу мусора с контейнерной площадки.

Новые полномочия ГАТИ получила в июне 2021 года. Отмечается, что нарушения фиксируются в автоматическом режиме с помощью специальных программно-аппаратных комплексов, установленных в автомобиле. Нарушения фиксируют с помощью специальной аппаратуры, установленной в машине инспекторов. Мониторинг проводят каждый день, а маршрут публикуют на сайте ведомства.

Недавно ГАТИ совместно с Росгвардией отработали сигнал "Тревога"

Фото: Piter.tv