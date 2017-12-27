В городах Ленобласти теперь запрещено строить дома выше 12 этажей

В Ленинградской области ввели запрет на строительство многоэтажек.

В Ленинградской области теперь нельзя строить дома выше 12 этажей. Необходимые нормативы были приняты и утверждены комитетом по архитектуре Ленобласти.

В документе появились следующие поправки: понижение максимальной этажности зданий с 16 до 12 этажей. Также увеличены нормы обеспеченности машиноместами - с 440 до 500.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, муниципальные власти должны понимать, что "любой новый квадратный метр несет за собой нагрузку - это строительство социальных объектов и их содержание".