В горах Северной Осетии нашли тело туристки из Ленобласти

Женщину начали искать еще 10 августа, когда поток селя унес палатку, ее 61-летнему спутнику удалось спастись.

Обнаружено тело 62-летней Светланы, жительницы Соснового Бора (Ленобласть), которая погибла при сходе селевого потока в Северной Осетии неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба Северо-осетинского поискового отряда МЧС России.

Ее тело спасатели нашли в пойме реки Геналдон, недалеко от бывшего санатория "Кармадон". Женщину начали искать еще 10 августа, когда поток селя унес палатку, ее 61-летнему спутнику удалось спастись.

Погода на протяжении нескольких дней не позволяли полноценно вести поиски: по реке продолжали спускаться селевые массы с горной породы и камнями.

В Кармадонском ущелье при сходе ледника Колка в сентябре 2002 года погиб актёр и режиссёр Сергей Бодров, а также вся его съёмочная группа.

Выживший петербуржец отказался покидать Камчатку без погибших жены и сына. Мужчина отказывается покидать зону ЧС, пока спасатели не поднимут со дна озера тела его родных. Трагедия произошла в ночь на 12 августа. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал на территории Южно-Камчатского заказника в воду.

Фото: ГУ МЧС России по РСО-Алания