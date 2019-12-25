В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие более 2,5 млн человек

По данным на 18:00 приняли участие 70% петербуржцев.

Стали известны результаты явки на голосование по поправкам в Конституцию на 18:00 1 июля в Петербурге. Как сообщили городской избирательной комиссии, этот показатель составил 70,7% горожан – порядка 2,7 млн человек.

Из-за эпидемиологической обстановки возможность проголосовать у россиян была с 25 по 30 июня. Считать голоса граждан на избирательных участках – после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Ранее мы сообщали о том, что по данным экзитпола в Петербурге 68,9% проголосовавших одобрили поправки в Конституцию.

Фото: Piter.tv