В этом милом старом доме

Спектакль пройдет 1 февраля в Театре им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В центре сюжета – любовный конфликт, который разрешается в водевильном ключе. В одном номере отеля поселяются две женщины, которые приехали к любимым мужчинам. Комизм ситуации заключается в том, что их благоверные – это один и тот же человек. У одной дамы уже есть дети от спутника жизни, а вторая приехала в этот милый курортный городок, чтобы выйти замуж за ее супруга.

Неожиданно судьба сталкивает троих под одной крышей. Кто из героинь обретет женское счастье, а кому не повезет? Сможет ли одна из дам разрешить быть счастливым тому, кого когда-то ранила, или будет отстаивать свое право на возвращение семейного счастья и любви?

Спектакль по пьесе Алексея Арбузова. В главных ролях Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Водевиль-мелодрама в 2-х действиях. Зрители будут смеяться и плакать.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета