В этом году должны завершиться работы по реконструкции здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова

Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории.

Реконструкция здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова должна завершиться в этом году. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Объект находится на Каменноостровском проспекте, 66. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил выполнить работы по реставрации объекта до 1 июля 2023 года. Добавим, что здание находится в ведении РАНХиГС.

Строители усилили конструктив здания, заменили перекрытия и инженерные сети, отреставрировали фасады. Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории.

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Фото: Петербургский Дневник (Александр Глуз)