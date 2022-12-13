  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В этом году должны завершиться работы по реконструкции здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова
Сегодня, 15:42
97
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В этом году должны завершиться работы по реконструкции здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова

0 0

Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории. 

Реконструкция здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова должна завершиться в этом году. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Объект находится на Каменноостровском проспекте, 66.  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил выполнить работы по реставрации объекта до 1 июля 2023 года. Добавим, что здание находится в ведении РАНХиГС.

Строители усилили конструктив здания, заменили перекрытия и инженерные сети, отреставрировали фасады. Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории. 

Ранее на Piter.tv: на Дальневосточном проспекте появится новый детский сад.

Фото: Петербургский Дневник (Александр Глуз)

Теги: кгиоп, ранхигс, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии