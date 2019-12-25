В двух районах Петербурга и Кудрово 5 апреля временно отключат горячую воду

В "Теплосети Санкт-Петербург" добавили, что одно из необходимых условий диагностики — проведение в отопительный период.

Во вторник, 5 апреля, в Невском и Красногвардейском районах Петербурга, а также в Кудрово временно отключат горячую воду. Специалисты "Теплосети Санкт-Петербург" проведут испытания тепломагистралей, передают в пресс-службе компании.

Надежность более 200 километров трубопроводов проверят на улицах: Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Русановская, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай. Также тестирование коснется трубопроводов, расположенных по проспектам Большевиков, Дальневосточному, Искровскму, Российскому, Товарищескому и по Октябрьской набережной.

В "Теплосети Санкт-Петербург" добавили, что одно из необходимых условий диагностики — проведение в отопительный период. На этот период подача горячей воды потребителям будет приостановлена.

Ранее стало известно, когда в Петербурге могут отключить отопление. Как и предыдущие годы, власти ждут, когда в городе будут стабильные +8 градусов.

Фото: Piter.tv

