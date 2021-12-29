Дворцы Царского Села 13 и 14 февраля смогут бесплатно посетить обладатели трех имен

Для бесплатного посещения дворцов достаточно в кассе предъявить документ, удостоверяющий личность.

Музей-заповедник Царское Село 13 и 14 февраля бесплатно пропустит в Екатерининский и Александровский дворцы посетителей с именами Валентин, Валентина и Любовь. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

Для бесплатного посещения дворцов достаточно в кассе предъявить документ, удостоверяющий личность. При этом посетителям напоминают, что они всё равно должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 48 часов до визита в музей. Оба дворца будут открыты с 10:00 до 18:00, кассы работают до 16:45.

Напоминаем, с 28 января по 13 февраля действует запрет на посещение экспозиций музея посетителями младше 18 лет.

Также Русский музей сообщил, что Михайловский замок до середины апреля будет работать с ограничениями.

Фото: ВКонтакте / Царское Село