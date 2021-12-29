В доме-памятнике на Петроградской стороне не могут установить домофон из-за его статуса

Жители недовольны тем, что в доме собираются посторонние люди.

Житель дома-памятника на улице Куйбышева рассказал о том, что жильцы не могут установить домофон из-за статуса здания. Из-за этого в парадной собираются люди без определенного места жительства, любители выпить и "закладчики". Некоторые из них ночуют на лестнице. Об этом накануне рассказал Денис Данилов в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

Речь идет о Доходном доме Ф. И. Танского - Доме с фонтаном. Петербуржец рассказал, что парадная считается "общественным местом", так как на двери нет домофона, поэтому нарушителей спокойствия никто не задерживает.

Жильцы рассматривают вариант с тем, чтобы установить внутри парадной еще одну дверь со стеной, на которой можно было бы установить домофон, однако это будет дорого и испортит вид парадной. Пользователи предложили установить домофон на откосе стены, однако для этого тоже нужно разрешение КГИОП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Обуховской Обороны пропал дореволюционный скребок для обуви в доме причта.

Фото: Facebook / Петроградская диаспора / Денис Данилов