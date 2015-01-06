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В доме на Стародеревенской улице, в котором поживают ветераны и инвалиды, заменили лифты
Сегодня, 22:28
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В доме на Стародеревенской улице, в котором поживают ветераны и инвалиды, заменили лифты

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С соответствующей просьбой к градоначальнику обратилась жительница Приморского района в сентябре 2023 года.

По поручению губернатора Петербурга в доме на Стародеревенской улице, где проживают ветераны и инвалиды, заменили лифты. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе Смольного. 

С соответствующей просьбой к градоначальнику обратилась жительница Приморского района в сентябре 2023 года. У старых лифтов уже выходил срок эксплуатации, они шумели при движении.

В 12-этажном многоквартирном доме 1992 года постройки проживают 770 человек. В доме четыре парадные, в каждой расположено по два лифта. 

Во время строительства здания в шахтах для грузовых лифтов установили пассажирские. При замене оборудования в них появились и грузовые.  

Ранее мы рассказывали о том, что обследование петербургских бомбоубежищ обойдется в 567 млн рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: новые лифты, стародеревенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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