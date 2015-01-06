В доме на Стародеревенской улице, в котором поживают ветераны и инвалиды, заменили лифты

С соответствующей просьбой к градоначальнику обратилась жительница Приморского района в сентябре 2023 года.

По поручению губернатора Петербурга в доме на Стародеревенской улице, где проживают ветераны и инвалиды, заменили лифты. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе Смольного.

С соответствующей просьбой к градоначальнику обратилась жительница Приморского района в сентябре 2023 года. У старых лифтов уже выходил срок эксплуатации, они шумели при движении.

В 12-этажном многоквартирном доме 1992 года постройки проживают 770 человек. В доме четыре парадные, в каждой расположено по два лифта.

Во время строительства здания в шахтах для грузовых лифтов установили пассажирские. При замене оборудования в них появились и грузовые.

Ранее мы рассказывали о том, что обследование петербургских бомбоубежищ обойдется в 567 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)