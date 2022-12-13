В Девяткино родитель швырнул маленького ребенка лицом в снег

Камера наблюдения в машине зафиксировала, как отец поднял упавшего мальчика и кинул в сугроб.

На прогулке в Девяткино семья с коляской обходила грузовик по дороге с подтаявшим снегом. Ребенок шёл следом за родителями, но вдруг споткнулся и упал прямо в грязь лицом. Отец тут же схватил сына за одежду, и, чтобы не испачкаться, бросил в сугроб на обочине тротуара. При этом на видео была слышна нецензурная лексика. Люди, с чьей камеры было запечатлено данное видео, возмущенно удивлялись такому исходу событий. Запись разместили в соцсетях.

Родитель не позаботился о возможной опасности в виде арматуры, которая могла скрываться в снегу. Мальчик сразу же начал рыдать, а женщина никак не отреагировала на поведение мужчины, продолжая стоять в стороне.

После произошедшего отец также за одежду поднял сына, и они скрылись из виду.

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Видео: ВКонтакте / Девяткино online (Екатерина Калинина)