В Девяткино родитель швырнул маленького ребенка лицом в снег

На прогулке в Девяткино семья с коляской обходила грузовик по дороге с подтаявшим снегом. Ребенок шёл следом за родителями, но вдруг споткнулся и упал прямо в грязь лицом. Отец тут же схватил сына за одежду, и, чтобы не испачкаться, бросил в сугроб на обочине тротуара. При этом на видео была слышна нецензурная лексика. Люди, с чьей камеры было запечатлено данное видео, возмущенно удивлялись такому исходу событий. Запись разместили в соцсетях.
Родитель не позаботился о возможной опасности в виде арматуры, которая могла скрываться в снегу. Мальчик сразу же начал рыдать, а женщина никак не отреагировала на поведение мужчины, продолжая стоять в стороне.
После произошедшего отец также за одежду поднял сына, и они скрылись из виду.
Ранее мы сообщили о том, что на стройплощадке на Советском проспекте между рабочими произошла поножовщина.
Видео: ВКонтакте / Девяткино online (Екатерина Калинина)
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Вчера был в Зеленограде, сегодня уже в Девяткино?