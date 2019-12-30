  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
19 января, 20:49
1066
arteliseev
Код вставки плеера

Очевидцы: В петербургском детском саду поселились слизни

0 0

На кадрах, появившихся в распоряжении Piter.TV, помимо слизней нашли и тараканов.

На кухне детского садика №51 на проспекте Ветеранов, 139 обнаружили слизней и тараканов. Видео появилось в распоряжении нашей редакции вечером 19 января. Другой информации, когда именно было сделано видео, пока не поступало. 

На видео заснято служебное помещение, на полу которого мирно ползают брюхоногие моллюски, а на дверях сидит большой таракан. Ситуация ужасает, ведь именно в таких условиях детям готовят еду. 

Как и почему руководство детсада допустило подобное — пока неизвестно. 

Ранее мы сообщали, что петербуржец обнаружил в стене панцирь вымершего членистоногого. 

Видео: Piter.tv

Теги: детский сад, петербург, слизни
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 20:01

Интересно,  а как снимающие попали туда?! Без сотрудников..... странненко.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Вчера 9:27

Слизни в Кремле, которые обитают опаснее.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии