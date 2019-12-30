Очевидцы: В петербургском детском саду поселились слизни

На кадрах, появившихся в распоряжении Piter.TV, помимо слизней нашли и тараканов.

На кухне детского садика №51 на проспекте Ветеранов, 139 обнаружили слизней и тараканов. Видео появилось в распоряжении нашей редакции вечером 19 января. Другой информации, когда именно было сделано видео, пока не поступало.



На видео заснято служебное помещение, на полу которого мирно ползают брюхоногие моллюски, а на дверях сидит большой таракан. Ситуация ужасает, ведь именно в таких условиях детям готовят еду.



Как и почему руководство детсада допустило подобное — пока неизвестно.



Ранее мы сообщали, что петербуржец обнаружил в стене панцирь вымершего членистоногого.

Видео: Piter.tv