Очевидцы: В петербургском детском саду поселились слизни

На кухне детского садика №51 на проспекте Ветеранов, 139 обнаружили слизней и тараканов. Видео появилось в распоряжении нашей редакции вечером 19 января. Другой информации, когда именно было сделано видео, пока не поступало.
На видео заснято служебное помещение, на полу которого мирно ползают брюхоногие моллюски, а на дверях сидит большой таракан. Ситуация ужасает, ведь именно в таких условиях детям готовят еду.
Как и почему руководство детсада допустило подобное — пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что петербуржец обнаружил в стене панцирь вымершего членистоногого.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 2 )
Интересно, а как снимающие попали туда?! Без сотрудников..... странненко.
Слизни в Кремле, которые обитают опаснее.