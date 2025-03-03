Правительство рассказало о расширении программы капремонта.

В детских оздоровительных лагерях отремонтируют спортзалы и помещения для кружков и секций за счет бюджета. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. Он пояснил коллегам, что государство расширяет программу капитального ремонта в летних детских лагерях. Теперь за счет субсидий из федерального бюджета специалисты будут делать капремонт в помещениях, на территории которых проводятся детские кружки и секции, а также в спортивных залах. Ранее денежные средства можно было использовать только для модернизации столовых и медицинских пунктов. Нововведение позволит властям страны создавать необходимую инфраструктуру для молодежи, чтобы дети и подростки учились в комфортных условиях, а также проводили свободное время и каникулы познавательно.

Очень важно, чтобы время, которое ребята проводят в детском лагере, было для них интересным и насыщенным и чтобы у них оставались положительные впечатления о проведенном отдыхе. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по жилищному строительству.

Фото и видео: Правительство России