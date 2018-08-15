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В день памяти Виктора Цоя практически никто из петербуржцев не пришел на флешмоб

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На запланированный флешмоб в баре "О, спорт!" пришло всего около 30 человек.

В среду, 15 августа в 21 час, в баре "О, Спорт!" должен был начаться флешмоб "Цой — живой!", в память о вокалисте группы "Кино".  Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что на мероприятие практически никто не пришел. 

 К сожалению, на флешмоб это было не очень похоже, в баре собралось максимум человек 30, один мужик просто пел песни Цоя под гитару, иногда кто то из посетителей ему подпевал

отмечает корреспондент

Напомним, что идея флешмоба заключалась в хоровом пении песен группы "Кино". Однако, из-за такого количества фанатов Виктора Цоя, выступил всего один человек с гитарой. 

Мобильный корреспондент отметил, что спустя час живой музыки, в баре просто включили хиты легендарной рок-группы в колонках. 

Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут.  ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. 

 

 

Теги: виктор цой , группа кино , флешмоб цой жив
Категории: Лента новостей Новости СПб

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