В день Яблочного Спаса в парке Монрепо топиарный сад откроется для бесплатного угощения гостей яблоками и грушами

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" 19 августа, в Праздник Преображения или Яблочный Спас, откроется единственный в России топиарный сад, и гости парка смогут попробовать плоды растущих в саду яблонь и груш - бесплатно. Приглашение на Преображение появилось в официальной группе парка Монрепо в соцсети Вконтакте.
Топиарным садом называется сад живых форм, где растениям искусственно придаются разнообразные геометрические формы, формы архитектурных сооружений, птиц, животных, людей или сказочных существ.
В саду Монрепо в различных формах представлена яблоня, чьи сорта для выращивания подбирались очень аккуратно: из летних - Папировка или Алебастровое, Суйлепское или Малиновка, Грушовка московская, из зимних - Антоновка обыкновенная.
В ходе реставрации на территории парка будут использованы следующие топиарные формы: пирамиды, кордоны, пальметты Верье.
Ранее в парке Монрепо начались подготовительные работы для реставрации некрополя.
Фото: ВКонтакте/Парк Монрепо
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