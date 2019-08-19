В день Яблочного Спаса в парке Монрепо топиарный сад откроется для бесплатного угощения гостей яблоками и грушами

Топиарный сад Монрепо откроется 19 августа на один день в Праздник Преображения.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" 19 августа, в Праздник Преображения или Яблочный Спас, откроется единственный в России топиарный сад, и гости парка смогут попробовать плоды растущих в саду яблонь и груш - бесплатно. Приглашение на Преображение появилось в официальной группе парка Монрепо в соцсети Вконтакте.

Топиарным садом называется сад живых форм, где растениям искусственно придаются разнообразные геометрические формы, формы архитектурных сооружений, птиц, животных, людей или сказочных существ.

В саду Монрепо в различных формах представлена яблоня, чьи сорта для выращивания подбирались очень аккуратно: из летних - Папировка или Алебастровое, Суйлепское или Малиновка, Грушовка московская, из зимних - Антоновка обыкновенная.

В ходе реставрации на территории парка будут использованы следующие топиарные формы: пирамиды, кордоны, пальметты Верье.

Ранее в парке Монрепо начались подготовительные работы для реставрации некрополя.

Фото: ВКонтакте/Парк Монрепо