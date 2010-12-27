В четверг в Петербурге пройдут дожди и усилится ветер

В МЧС предупредили о порывах ветра до 15 м/с.

В четверг, 12 сентября, в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Осадки пройдут в некоторых района Петербурга ночью и во второй половине дня. По прогнозам синоптиков, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а в прибрежных зонах порывы усилятся до 15 м/с. Температура воздуха составит +12...+14 градусов, а днем прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сентябре в центральной России ожидается по-июльски теплая погода.

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