В центре Сыктывкара мужчина совершил самоподжог

Известно, что потерпевшему 53 года. Мотивы его поступка пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят проверку.

В понедельник, 21 марта, мужчина в центре Сыктывкара устроил самоподжог. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Мужчина пришел в центр города. Остановившись рядом с Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем имени И.А. Куратова, он облил себя бензином. Через некоторое время очевидцы увидели, что одежда мужчины загорелась. В результате его удалось спасти. На место прибыли медики. Его госпитализировали в медучреждение Эжвы. У него диагностировали ожоги 50% тела. Известно, что потерпевшему 53 года. Мотивы его поступка пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Видео: YouTube / ПЕСЕЦ