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В центре Петербурга может появиться до 25 тысяч платных парковок
Сегодня, 22:24
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IRINA_CHALKINA
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В центре Петербурга может появиться до 25 тысяч платных парковок

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Таким образом число стоянок в центре города увеличится в 25 раз.

В центре города может появиться до 25 тысяч парковок. Об этом сообщил Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

А это значит, что  число стоянок в центре города увеличится в 25 раз. Однако, парковки будут платными. 

На такое большое увелечение парковочных мест власти Петербурга потратили 230 миллионов рублей. По расчетам экспертов, такое вложение принесет в казну города до 268 миллионов.

Напомним, что правительство петербурга решило довести до конца закон, который штрафует автовладельцев за неоплату парковочного места в центре города. Так, зона платной автостоянки появилась еще в 2015 году, однако на законодательном уровне не было предусмотрено никаких штрафов за неуплату. 

Ранее мы писали о том, что Смольный введет штрафы за неоплату парковки в центре города.

Фото: Pixabay

 

Теги: в центре петербурга появятся платные парковки , парковки петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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