В центре Харькова прогремел мощный взрыв

СМИ показали последствия взрыва в украинском городе.

В центре украинского города Харьков на месте сбора батальона "Азов"* (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация) прогремел мощный взрыв. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны". По данным прессы, на указанной локации должен был произойти сбор националистов. на кадрах видно, что рядом с многоэтажным зданием в центре города падает неопределенный предмет. Он напоминает ракету. Сразу после этого в районе фиксируется мощный взрыв.

Мощный взрыв на месте сбора нацистов "Азова" в Харькове. В 10.00 по местному времени у здания администрации Харькова официально объявляли свой мобилизационный сбор нацисты из "Азова" пост ТГ-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

На других роликах, распространившихся по социальным сетям, зафиксированы последствия разрушений. Отмечается, что частично поврежден киоск, по всей территории разбросаны части конструкции и мусор. С понедельника авиация РФ контролирует всю украинскую территорию. ВКС РФ во время специальной военной операции ликвидировали шесть колонн бронетехники ВСУ, подбили свыше 300 украинских танков.

В Сети показали пример фейкового видео о "победах" ВСУ над ВС РФ.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны