Мари-Агнес Штрак-Циммерманн оценила результаты опроса, по которому граждане ФРГ недовольны поставками Украине.

Руководиьель комитета по обороне в парламенте Германии (местном бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin выступила за скорейшие поставки крылатых ракет немецкого производства Taurus Вооруженным силам Украины. Также политик ответила на замечание журналистов о том, что согласно социологическому опросу граждан страны, порядка 52% населения выступает против поставок киевскому режиму такого вида оружия. Депутат объяснила свою позицию, уточнив, что задачей законодателей является принятие решений.

Мы решаем и должны принять решение быстро. Если мы объясним, для чего предназначено это оружие и что у нас нет времени обсуждать это месяцами, потому что люди гибнут каждый день... я думаю, найдется большинство, которое сможет это понять. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, депутат ФРГ

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Фото и видео: www.daserste.de